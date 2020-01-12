Sakaryaspor, TFF 2.Lig’de ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor'un konuğu oluyor. Sakaryaspor deplasmanda kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Ergene Velimeşe - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 13:30'da başlayacak mücadele TRTSPOR'dan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor 11'ler...

Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Mert Er Estik, Burhan Arman, Sabutay Alper Bayülgen, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Eser Akbaş, Çınar Tarhan

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Serkan Odabaşoğluı, Abdülaziz Solmaz, Yaser Hacımustafaoğlu, Nuri Fatih Aydın, Onur Eriş, Azad Filiz, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan

13:00 | TRT Kurdi | Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor (CANLI)

13:30 | TRT Spor | Ergene Velimeşe - Sakaryaspor (CANLI)

2. Lig haftanın maçları ve programı

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)

12 Ocak Pazar:

13.00 Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)

13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)

13.30 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)

Beyaz Grup:

11 Ocak Cumartesi:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)

13.30 Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

12 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)

13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 1922 Konyaspor-Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)