Ergene Velimeşe - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 2.Lig’de ikinci başladı. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Sakaryaspor ilk maçında Ergene Velimeşespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Peki, Ergene Velimeşe - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Sakaryaspor, TFF 2.Lig’de ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor'un konuğu oluyor. Sakaryaspor deplasmanda kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Ergene Velimeşe - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün saat 13:30'da başlayacak mücadele TRTSPOR'dan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
VELİMEŞESPOR - SAKARYASPOR CANLI
Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor 11'ler...
Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Mert Er Estik, Burhan Arman, Sabutay Alper Bayülgen, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Eser Akbaş, Çınar Tarhan
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Serkan Odabaşoğluı, Abdülaziz Solmaz, Yaser Hacımustafaoğlu, Nuri Fatih Aydın, Onur Eriş, Azad Filiz, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan
13:00 | TRT Kurdi | Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor (CANLI)
13:30 | TRT Spor | Ergene Velimeşe - Sakaryaspor (CANLI)
2. Lig haftanın maçları ve programı
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)
13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)
12 Ocak Pazar:
13.00 Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)
13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)
13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)
13.30 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
11 Ocak Cumartesi:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)
13.30 Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
12 Ocak Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)
13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 1922 Konyaspor-Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)