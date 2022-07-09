Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Fenerbahçe 'nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Willian Arao'da flaş gelişmeler yaşandı.

Brezilya basınında yer alan habere göre Willian Arao'nun Fenerbahçe'ye transferi tamamlandı ve Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşlarına veda etti.

Türkiye'ye gelecek

Haberin detaylarında Willian Arao, son iki antrenmana katılmasına rağmen UEFA’ya kadroların bildirileceği 14 Temmuz'dan önce Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmak için bir an önce Türkiye'ye geleceği belirtiliyor.

3 taksit halinde 3 milyon Euro

İddialara göre Fenerbahçe, futbolcunun transferi için Flamengo ile 3 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli ekip bu bedeli ise 3 taksit halinde ödeyecek. Taksitin ilk ödemesi transferin gerçekleştiği anda, ikincisi Kasım ayında ve son olarak üçüncüsü ise Ekim 2023'te ödenecek.

Kadroya alınmadı

Bu gelişmelerin ardından Willian Arao, Flamengo'nun Corinthians ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınmadı.

Flamengo kariyeri

Ön libero dışında savunmada da görev yapabilen oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Flamengo kariyerinde 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist kaydetti.

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