Son dakika haberi... Liglerin kaderi bugün belli oldu. TFF ve kulüp temsilcilerinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantılarda; Süper Lig ve 1. Lig için yeniden başlama tarihi 12 Haziran olarak ön görülmüştü.

TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, virüsle mücadele önlemlerini anlattı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuz’un iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilirse sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

19 Mart’ta tatil edilen ligler için belirlenen takvimle ilgili son karar, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüp başkanlarıyla yapacağı toplantıdan çıkacak sonuca göre verildi. 19 Mart'ta coronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillendi.

Nihat Özdemir tarihi kararı açıkladı

Görüşme sonrası TFF’nin Süper Lig ve 1. Lig’i 12 Haziran’da başlatma düşüncesini uygulamaya koyacağı gelen haberler arasında. TFF Yönetimi’nin bugün saat 10.00’da değerlendirme yaptığı, saat 14.00’te başkan Nihat Özdemir’in ayrıntıları açıklayacağı bildirilmişti.

Telekonferansla yapılacak toplantıda, Özdemir basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, coronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını açıkladı.

Süper Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak? Maçlar hangi günler, nerede oynanacak?

'Önlemler konusunda her adımı attık'

5 ay geçmesine halen corona virüsü etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Önlemler konusunda her adımı attık.''

"Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplere ve kamuoyuna duyuracağız."

'Önce sağlığı düşündük'

''Sağlık kurulumuz futbolun oynanması için tüm tedbirleri aldı ve bunları kamuoyuyla paylaştık. Buna güne dek liglerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için çalıştık. Önce sağlığı düşündük. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için çalışıyoruz.''

12-13-14 Haziran'da ligler başlıyor!

"Şimdilik olmak kaydıyla Türkiye liglerini 12-13-14 Haziran haftasında başlatıyoruz. İnşallah liglerimizi temmuz ayında tamamlayacağız. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finalini ülkemizde yaparak bu sezonu taçlandıracağız. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede duyuracağız.''

'Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da biliyoruz'

''Kulüpler Birliği ve alt ligleri de içeren vakıflarla da görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulu ile görüşüp nasıl önlemler alınacağını görüşüp ligleri başlatacağız. Antrenmanlarına başlayan takımlarımızın da bu süre zarfında hazır olacağını umut ediyoruz. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da biliyoruz. Tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağız.''

'Sezonu güzel bir şekilde taçlandıracağız'

'Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu güzel bir şekilde taçlandıracağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.''

'Elimizde 10 farklı senaryo var'

''Elimizde 10 farklı senaryo var, 'şimdilik' 12 Haziran'da başlayacağımızı söylüyoruz. Bundan sonraki yolumuza Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla devam edeceğiz. Kendi başımıza karar almayacağız.''

'İnanıyorum ki virüse kimse kapılmayacaktır'

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun vereceği rapora göre hareket edilirse, inanıyorum ki virüse kimse kapılmayacaktır. Eğer bunlara rağmen virüs olayına rastlanırsa, hemen durumu o gün yine birlikte değerlendirip ona göre bir yol haritasını tekrar belirleyeceğiz"

'Virüsten dolayı kulüplerin geliri azalıyor'

"Harcama limitleri konusunda çalışmalar devam ediyor. Virüsten dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor. Yeni harcama limitleri için Lisans Kurulumuz çalışıyor."

'beIN Sports'un sezon sonuna kadar 588 milyon TL gibi bir ödemesi var'

"Hedefimiz yayıncı kuruluş ile 5 yılı tamamlamak. Her şirket gibi yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğramıştır. beIN Sports'un sezon sonuna kadar 588 milyon TL gibi bir ödemesi var. Bununla ilgili görüşme var. Onlar da ligin başlamasını istiyorlar."

'18 takımdan 13-14''ü liglerin oynanmasını istiyor'

"Süper Lig'de 18 takımdan 13-14''ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig'den 11 takım ligin oynanmasını istiyor. 2. Lig ve 3. Lig'lerde 90 takım var. %73 ligin oynanmasını istemiyor, ancak %27 oynanmasını istiyor. TFF Sağlık Kurulu'nun yayınladığı protokole zor diyenler var. Biz en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Bizim ana hedefimiz bunlara uymak. Ama bu sefer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bize yollacağı yeni protokolü yayınlayacağız. Buna uymak zorundalar.

'Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik'

''Tek şehirde futbol oynamak TFF'nin hiçbir zaman gündemine gelmedi. Böyle bir şey yok. Ligleri, herkesin kendi ilinde ve stadında oynayarak tamamlamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik.''

'beIN SPORTS çok büyük bir rakam ödüyor'

"Almanya, liglerinin başlayacağını Başbakan Angela Merkel'in ağzından duyurdu. Arkasından inanıyorum ki birçok Avrupa ülkesi de liglerine geri dönme tarihlerini açıklayarak devam edecektir. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Bunların da planlaması, görüşmeleri devam ediyor. Bununla ilgili yakın zamanda kararımızı alıp açıklayacağız. Ziraat Türkiye Kupası şifresiz, herkes evinde rahat rahat izliyor. beIN SPORTS çok büyük bir rakam ödüyor. Gelirini şifreden kazanıyor. beIN ile görüşüyoruz, şifresiz yayınlama durumunda bazı hukuksal olaylar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar üye olmuş, bazıları olmayacak. Hukuk anlamında sıkıntı olabilir, haklıdırlar. Ligin şifresiz yayınlanmasına beIN SPORTS karar verir."

'Bugün yabancı sınırını konuşuyor olacaktık'

"Her şey normal olsaydı, bu virüs olmasaydı, bugün yabancı sınırını konuşuyor olacaktık. Ancak yeni durumlar söz konusu olduğu için, bunu kulüplerimizle ve Kulüpler Birliği'yle konuşarak, yeni bir karar almamız gerektiğine inanıyorum. Bu konuda acele etmemeliyiz."

'Belki de şartlar düzelirse, son 4 haftayı seyircili bile oynatabiliriz'

"Allah'a dua edelim ki Türkiye çok daha hızlı şekilde düzelsin. Belki de şartlar düzelirse, son 4 haftayı seyircili bile oynatabiliriz. 35 gün, uzun bir zaman. Ligleri 45 gün evvel bitirmiştik hatırlarsınız. İnşallah Türkiye 35 gün sonra bugünlerden çok daha iyi noktalarda olacak. Büyük problemler oldu, 2. virüs dalgası geldi, şu oldu bu oldu, ara veririz vermeyiz, bugünden kestirmem söz konusu değil."

'Bunları hiç gündeme getirmedik'

"Biz bugün, liglere son verirsek nasıl tescil ederiz, kimi şampiyon yaparız, kimi Şampiyonlar Ligi'ne göndeririz, kimi düşürürüz, 1. Lig'de kimi şampiyon yaparız, oradaki play-off'lar nedir, ne değildir, bunları hiç gündeme getirmedik. Çünkü gündemimizde o yok. Gündemimize o konular gelirse, TFF oturur, o konuları düşünüp-taşınıp-danışarak, gerekli kararları üretir ve onların kararlarını verir ve ona göre yoluna devam eder''