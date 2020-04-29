Beşiktaş fikstür... 2019-2020 Beşiktaş'ın kalan maçları
Sezon Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından 20. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçı ile takım Sergen Yalçın'a emanet edilmişti. Futbolcu olarak efsane olduğu yere bu sefer teknik adam olarak gelen Yalçın, oynattığı oyun ve alınan skorlarla fark yaratmıştı. 44 puanla 5. sırada bulunan Kara Kartal'ın lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 9. Kalan 8 haftada hata yapmak istmeeyen Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş taraftarı da takımlarının kalan maçlarını araştırıyor. 2019-2020 Beşiktaş'ın kalan maçları ve Beşiktaş fikstürü haberimizde.
2019-2020 sezonuna Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı skorlarla hayal kırıklığı yaratmıştı. Kan değişikliğine giden Kara Kartal, takımı Sergen Yalçın'a emanet etme kararı almıştı. Kısa sürede takıma dokunan Sergen, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almayı başarmıştı.
Kalan 26 haftada 44 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada bulunuyor ve lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor. Kalan 8 haftada hata yapmak istemeyen Kartal, gözünü rakiplerinin oynayacağı maçlara çevirecek.
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2019-2020 Beşiktaş'ın kalan maçları
Beşiktaş - Antalyaspor
Denizlispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Konyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Fenerbahçe
Gençlerbirliği - Beşiktaş