Geçtiğimiz sezon kâbus gibi günler geçiren, bu sezon ise istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Fenerbahçe, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 40 puanla 7. sırada bulunuyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından gerileyen Sarı Lacivertli ekip, gözünü kalan 8 maça çevirdi.

Coronavirüs sebebiyle ertelenen ligin Haziran ayında başlaması planlanırken, Fenerbahçe taraftarı kalan maçları araştırmaya başladı. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala süren Kanarya, birbirinden kritik maçlar oynayacak. Özellikle Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetle taraftarını üzen Fenerbahçeli futbolcuların, son 8 haftada alacağı skorlarla kendilerini affetirmek istedikleri gelen haberler arasında.

2019-2020 Fenerbahçe'nin kalan maçları

Fenerbahçe - Kayserispor

Kasımpaşa - Fenerbhaçe

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe - Göztepe

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Sivasspor

Beşiktaş - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor