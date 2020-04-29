Fenerbahçe fikstür... 2019-2020 Fenerbahçe'nin kalan maçları
Sezona Ersun Yanal ile başlayan Fenerbahçe, alınan başarısız sonuçların ardından tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırmıştı. Geride kalan 26 haftada 40 puan toplayan ve 7. sırada bulunan Sarı Lacivertli ekibin şampiyonluk şansı matematiksel olarak hala sürüyor. Takımlarına güvenen Fenerbahçe taraftarı da kalan maçlar ve fikstürü merak ediyor. Kalan 8 haftada birbirinden kritik maçlar oynayacak Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. 2019-2020 Fenerbahçe'nin kalan maçları ve Fenerbahçe fikstürü haberimizde.
Geçtiğimiz sezon kâbus gibi günler geçiren, bu sezon ise istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Fenerbahçe, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 40 puanla 7. sırada bulunuyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından gerileyen Sarı Lacivertli ekip, gözünü kalan 8 maça çevirdi.
Coronavirüs sebebiyle ertelenen ligin Haziran ayında başlaması planlanırken, Fenerbahçe taraftarı kalan maçları araştırmaya başladı. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala süren Kanarya, birbirinden kritik maçlar oynayacak. Özellikle Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetle taraftarını üzen Fenerbahçeli futbolcuların, son 8 haftada alacağı skorlarla kendilerini affetirmek istedikleri gelen haberler arasında.
FENERBAHÇE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
2019-2020 Fenerbahçe'nin kalan maçları
Fenerbahçe - Kayserispor
Kasımpaşa - Fenerbhaçe
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe - Göztepe
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Sivasspor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor