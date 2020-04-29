Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 15 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 53 puanla Başakşehir'in önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'de kalan 8 haftalık dönemin Antalya ve Alanya'da oynanması ayrıca maçlara seyirci alınmaması fikri ağırlık kazanmaya başladığı şu günlerde Trabzonspor taraftarı, kalan maçları heyecanla bekliyor. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü bu dönemde saha ve seyirci avantajından yoksun olmak Trabzonspor'a yarayabilir, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor ise aleyhine olabilir.

Trabzonspor'un normal fikstüründe zaten 3 maçı iç sahada, 5 maçı ise deplasmanda olacaktı. Bordo-mavili takım iç saha avantajını sadece üç maç için yitirmiş olacak. Bu maçlarda Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarıydı. Son 10 senede ligde 26. haftayı lider olarak tamamlayan takımların dokuzu sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Sadece geçen sezon Başakşehir kupayı Galatasaray'a kaptırdı. Bu sezon da Trabzonspor camiası şampiyonluk bekliyor.

2019-2020 Trabzonspor'un kalan maçları

Göztepe - Trabzonspor

Alanyaspor - Trabzonspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Galatasaray - Trabzonspor

Trabzonspor - Antalyaspor

Denizlispor - Trabzonspor

Trabzonspor - Konyaspor

Kayserispor - Trabzonspor