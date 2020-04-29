Trabzonspor fikstür... 2019-2020 Trabzonspor'un kalan maçları
Tarihinin en iyi sezonlarından birisini geçiren Trabzonspor, topladığı 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü ve coronavirüsü salgını öncesi kritik maçların oynandığı Süper Lig'de saha ve seyirci avantajından yoksun olmak Trabzonspor'a yarayabilir. Lider Trabzonspor için kalan 8 haftada kuşkusuz en kritik maç 29.haftada deplasmanda oynanması gereken Galatasaray maçıydı. Bu maçın Antalya'da ve seyircisiz oynanması kağıt üstünde Trabzonspor için avantaj gibi görünüyor. 2019-2020 Trabzonspor'un kalan maçları ve Trabzonspor fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 15 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 53 puanla Başakşehir'in önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'de kalan 8 haftalık dönemin Antalya ve Alanya'da oynanması ayrıca maçlara seyirci alınmaması fikri ağırlık kazanmaya başladığı şu günlerde Trabzonspor taraftarı, kalan maçları heyecanla bekliyor. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü bu dönemde saha ve seyirci avantajından yoksun olmak Trabzonspor'a yarayabilir, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor ise aleyhine olabilir.
Trabzonspor'un normal fikstüründe zaten 3 maçı iç sahada, 5 maçı ise deplasmanda olacaktı. Bordo-mavili takım iç saha avantajını sadece üç maç için yitirmiş olacak. Bu maçlarda Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarıydı. Son 10 senede ligde 26. haftayı lider olarak tamamlayan takımların dokuzu sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Sadece geçen sezon Başakşehir kupayı Galatasaray'a kaptırdı. Bu sezon da Trabzonspor camiası şampiyonluk bekliyor.
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2019-2020 Trabzonspor'un kalan maçları
Göztepe - Trabzonspor
Alanyaspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Ankaragücü
Galatasaray - Trabzonspor
Trabzonspor - Antalyaspor
Denizlispor - Trabzonspor
Trabzonspor - Konyaspor
Kayserispor - Trabzonspor