Galatasaray fikstür... 2019-2020 Galatasaray'ın kalan maçları
Süper Lig'de ilk devre istikrarsız bir görüntü çizen Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ikinci devre ise fırtına gibi esti. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Sarı Kırmızılı ekip, 50 puanla, Trabzonspor ve Başakşehir'in ardından 3. sırada bulunuyor. Kalan 8 hafta ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı şu günlerde Galatasaray taraftarı, kalan maçları ve fikstürü araştırıyor. Aslan, zorlu yarışta rakipleri Başakşehir ve Trabzonspor ile kritik maçlar oynayacak. 2019-2020 Galatasaray'ın kalan maçları ve Galatasaray fikstürü haberimizde.
Fatih Terim yönetiminde sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk 17 haftalık periyodu 30 puanla 6. sırada tamamlamış ve lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalmıştı. İkinci devre Babel ve Nzonzi'yi gönderen, Saracchi-Onyekuru hamlesiyle güçlenen Sarı Kırmızılı ekip, adeta seriye takmış ve 9 maçta 7 galibiyet alarak şampiyonluğun en ciddi adayları arasına girmişti.
Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde etmiş ve rüzgarı arkasına almıştı.
Coronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce büyük bir çıkış yaşayan Galatasaray, son 8 haftaya 50 puanla 3. sırada girdi. Kalan 8 haftanın Haziran ayında oynanması planlanırken, Sarı Kırmızılı ekip taraftarları fikstür araştırmalarına başladı.
GALATASARAY FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
2019-2020 Galatasaray'ın kalan maçları
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray
Ankaragücü - Galatasaray
Galatasaray - Göztepe
Antalyaspor - Galatasaray