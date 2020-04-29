Fatih Terim yönetiminde sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk 17 haftalık periyodu 30 puanla 6. sırada tamamlamış ve lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalmıştı. İkinci devre Babel ve Nzonzi'yi gönderen, Saracchi-Onyekuru hamlesiyle güçlenen Sarı Kırmızılı ekip, adeta seriye takmış ve 9 maçta 7 galibiyet alarak şampiyonluğun en ciddi adayları arasına girmişti.

Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde etmiş ve rüzgarı arkasına almıştı.

Coronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce büyük bir çıkış yaşayan Galatasaray, son 8 haftaya 50 puanla 3. sırada girdi. Kalan 8 haftanın Haziran ayında oynanması planlanırken, Sarı Kırmızılı ekip taraftarları fikstür araştırmalarına başladı.

2019-2020 Galatasaray'ın kalan maçları

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Trabzonspor

Alanyaspor - Galatasaray

Ankaragücü - Galatasaray

Galatasaray - Göztepe

Antalyaspor - Galatasaray