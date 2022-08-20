İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Ozan Tufan şoku yaşandı. Sezon başında Fenerbahçe 'den transfer edilen milli futbolcu, bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gole imza atarak adından oldukça söz ettirdi.

Şota'nın vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Ozan Tufan, bugün oynanan West Bromwich maçında da sahne aldı.

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Hull City'de Ozan Tufan şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan'ın yerine Ryan Woods oyuna dahil oldu.

İngiliz ekibinin yapacağı kontrollerden sonra Ozan'ın son durumu belli olacak.

7 gollü maçta kazanan West Bromwich

İngiltere Championship'in 5. haftasında West Bromwich'e konuk olan Hull City, mücadeleden 5-2 yenik ayrılarak sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadelede gol perdesini açan tarar ev sahibi West Bromwich, 37. dakikada Callum Elder'în kendi ağlarına gönderdiği gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarı adeta gol yağmuruna sahne oldu. 48. dakikada Swift, 55. dakikada Furlong ve 70. dakikada(P) Ahearne-Grant'ın golleriyle skoru 4-0'a getirirken, Hull City'de Estupinan 77. dakikada farkı 3'e indirdi. West Bromwich 85. dakikada O'Shea ile bir gol daha bulurken, 90. dakişkada Estupinan maçın skorunu belirledi.

Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın sakatlandığı mücadelede West Bromwich forması giyen bir diğer Milli futbolcu Okay Yokuşlu ise maça ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte ilk yenilgisini alan Hull City 8 puanda kaldı. West Bromwich ise puanını 6'ya yükseltti.



