Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Süper Lig'in formda ekiplerinden Sivasspor ile Yeni Malatyaspor ilk maçta karşı karşıya gelecek. Lider Sivasspor ikinci yarıya moralli başlamak için kazanmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Son 16 turu ilk maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor kupada rakibini yenmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanda kazanmanın peşinde olacak.
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 18:30'da başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...