36 yaşındaki yıldız oyuncu, İspanyol deviyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid'den ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 33 maç kaçıran Ramos, birkaç sezon daha üst düzeyde futbol oynamak istediğini açıkladı.

Amazon Prime ile yaptığı röportajda, "Dört veya beş yıl daha en üst düzeyde futbol oynamak istiyorum ve ardından başka deneyimler yaşamak istiyorum. PSG ile iki yıllık sözleşmem var ama üç yıllık yapmaya çalışacağız ve sonra göreceğiz. Fiziksel durumum devam ettiği sürece, zihnimi odaklayabilirim" açıklamasında bulundu.

Sergio Ramos, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 7 maça çıktı. Toplam 391 dakika sahada kalan deneyimli savunmacı, 1 gol sevinci yaşadı.