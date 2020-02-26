Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu heyecanı yaşanıyor. Elbette tüm gözler İspanya’nın Başkent’i Madrid’de olacak. Bernabeu Stadı’nda Real Madrid, UEFA’dan Finansal Fair-Play sebebiyle önümüzdeki 2 sezon geçerli olmak üzere Avrupa kupalarından men cezası alan Manchester City’yi ağırlayacak. Zinedine Zidane önderliğindeki ev sahibinde Asensio ve takımın süperstarı olarak gösterilen Eden Hazard sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak dev maç TSİ 23.00'te başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - Manchester City ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Isco, Casemiro, Modric, Vinicius Jr, Benzema

Manchester Cityi: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus

İki takım bugüne kadar 4 kez karşılaştı. 2 maçı Real kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Real’in 5 golüne City, sadece 2 golle yanıt verdi.

Eden Hazard dev maçta yok

La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Levante’ye 1-0 yenilen Real Madrid’de maçın 66. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hazard’dan kötü haber geldi. Hazard’ın sağ bacak kaval kemiğinde çatlak tespit edildiği, Real Madrid Kulübü tarafından resmi olarak açıklandı.

Manchester City ve 1 Mart’ta oynanacak Barcelona maçlarını kaçıracak olan Hazard'ın sezonu kapatma olasılığının da bulunduğunu belirtildi.