(ÖZET) Real Sociedad - Barcelona maç sonucu: 0-1

İspanya La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Real Sociedad sahasında Barcelona'yı konuk etti. Barcelona, sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Barcelona'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü, Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang 11. dakikada kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a elenmesinin ardından ligde sahasında Cadiz'e de boyun eğen Barcelona, 2 maç aradan sonra galibiyete ulaştı ve puanını 63'e yükseltti. Avrupa bileti almak için mücadele eden Real Sociedad ise 55 puanda kaldı.



