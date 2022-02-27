ÖZET Altay - Gaziantep maç sonucu: 3-2

Süper Lig 'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. 22 puanla 19. basamakta yer alan İzmir ekibi, evinde 3 puanı kapıp kümede kalma umutlarını korumak istiyor. Siyah Beyazlılar, ayrıca bu yıl kapılarını yeniden açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. 3 maçtır kazanamayan ve 36 puanla 11. sırada yer alan Gaziantep ise kötü gidişata İzmir'de son vermeyi amaçlıyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan İbrahim ile Stankovski maç kadrosunda olmayacak isimler.

Maçtan önemli dakikalar

Altay-Gaziantep FK maçı başladı.

Karşılaşmadaki ilk şut 8. dakikada Gaziantep FK'dan geldi. Kornerden gelen topu ceza sahası dışında kontrol eden Doğan'ın şutu farklı şekilde auta gitti.

Altay ilk pozisyonda golü buldu!

10. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa vuran Thaciano, Altay'ı 1-0 öne geçirdi.

Gaziantep FK eşitliği yakaladı

15. dakikada ceza sahasında elleme oynama sonucunda karşılaşmanın hakemi VAR' davet edildi ve sonucunda penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Maxim, 18. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Doğan kendi kalesine attı

22. dakikada gelişen Altay atağında sol kanatta topla buluşan Martin Rodriguez çizgiye inip ceza sahasına ortasını yaptı, Doğan'a çarpan top kaleye yöneldi ve direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1

Maxim yine skoru eşitledi

26. dakikada savunmanın arkasına sarkan Maxim, kaleci Lis'i çalımladı ve boş kaleye filelere göndererek skoru 2-2 yaptı.

42. dakikada sol kanattan yüklenen Altay’da, Rodriguez’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Kadah, sol çaprazda bekleyen Pinares’i gördü. Topu alan Pinares, direkt kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.

İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47. dakikada Martin Rodriguez'in sol kanattan içeriye katederek yapmış olduğu vuruş kaleci Günay'da kaldı.

Figueiredo net golü kaçırdı

Aynı dakika içerisinde Altay'da Bjorkander'in hatasında topu kapan Figueiredo kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı ancak şutunda top auta gitti.

Poko'dan harika gol

51. dakikada Altay Poko ile 3-2 öne geçti. Pinares'in güzel pasında savunmanın arkasına sarkan Poko top yere düşmeden harika bir bitiricikle topu filelere gönderdi ve Altay'ı 3-2 öne geçirdi.

74.dakikada Olkowski'nin net pozisyonda şutu direğin hemen yanından auta gitti.

86. dakikada Kazımcan ceza sahasına kesti, Bamba'nın şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay 3 puanı kazanan ekip oldu.

Bu skorun ardından Altay puanını 25'e yükseltirken Gaziantep FK 36 puanda kaldı.

Altay - Gaziantep FK 11'ler:

Altay: Mateusz, Naderi, Murat, Eric, Cebrail, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Deniz

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Caulker, Oğuz, Doğan, Merkel, Furkan, Sagal, Maxim, Figueiredo