İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanırken bugün gözler şüphesiz Manchester United'ın üzerinde olacaktı. Manchester United'ın yeni menajeri Erik ten Hag'ın takımdan ayrılması gündemde olan ve son oynana hazırlık maçında bitiş düdüğünü beklemeden stadyumdan ayrılan Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya Brighton maçında görev verip vermeyeceği merak ediliyordu.

Hollandalı teknik adam kararını verdi ve ligin ilk maçında tecrübeli futbolcuyu yedek bıraktı. Bu durum kısa zamanda spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yedek olarak maça başlayan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 53. dakikada Fred'in yerine oyuna dahil oldu.

Manchester United'ın ilk 11'i: De Gea, Maguire, Dalot, Shaw, Lisandro Martínez, McTominay, Bruno, Fred, Eriksen, Sancho, Rashford.







