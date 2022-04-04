Fatih Karagümrük karşısında bu sezon 54. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu kasığından sakatlanırken, derbi öncesi herkesi endişelendirdi.

Galatasaray ile beraber Milli Takım formasıyla bu sezon yoğun mesai harcayan ve değerine değer katan 23 yaşındaki futbolcunun vücudu sonunda sıkıntı yaşadı. Üstü üste zorluk derecesi yüksek maçlarda, büyük sorumluluklar alan ve üst üste deparlar atan genç futbolcunun Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alıp almayacağı bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Ligde 30 maç

Kerem Aktürkoğlu bu sezon ligde 30 maçta toplam 2332 dakika forma giydi. Avrupa Ligi’nde 8, Avrupa Ligi Elemeleri’nde 4 maçta forma giyen Kerem, Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde de 2 maçta takımdaki yerini aldı. Kerem, Türkiye Kupası’nda da bir maçta oynadı. Dünya Kupası Elemeleri’nde 7 karşılaşmada ay-yıldızlı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası play-offunda da Portekiz karşısına çıktı. Kerem bir özel maçta da milli formayı giydi.

Böylece Galatasaray’ın yıldız ismi, daha nisan ayının başında 54. maçına çıkmış oldu.

Torrent işine bakıyor

Fatih Karagümrük galibiyetiyle nefes alan Galatasaray’da Teknik Direktör Domanec Torrent sadece işine bakıyor. (Milliyet)



