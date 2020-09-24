Galatasaray - Hajduk Split maçı öncesi son dakika gelişmeleri... Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanıyor. 2. turda Neftçi takımını eleyen temsilcimiz bu kez Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Sezona fırtına gibi başlayan ve oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi rakibini yenerek bir üst tura yükselmek istiyor. Galatasaray - Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Hajduk Split karşılaşması Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek. Galatasaray, Hajduk Split'i geçmesi durumunda Play-Off etabında Willem II - Rangers eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Hajduk Split ilk 11'ler:

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Ömer, Babel, Feghouli, Diagne

Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos

Galatasaray - Hajduk Split maçı hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Mücadele D-Smart 77. Kanal kanalından yayımlanacak. Ayrıca mücadele Misli.com uygulaması üzerinde de canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

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Hakemler belli oldu!

Galatasaray - Hajduk Split karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Pawson’un yardımcılıklarını Lee Betts ile Ian Hussin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Galatasaray - Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.

Turu geçerse muhtemel rakipler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek. Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda’nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Saracchi forma giyemeyecek

Galatasaray'da, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba’nın yanı sıra UEFA’ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da yarın sahaya çıkamayacak.

Sezona iyi başladı

Galatasaray, 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig’i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, bu sezon çıktığı 3 resmi maçı da kazandı. Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir’i ise 2-0 mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi’yi 3-1’lik skorla yendi.

Derbiye moralli çıkmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig’deki Fenerbahçe derbisi öncesi kritik bir müsabakaya çıkacak. Sezona ilk 3 resmi maçını kazanarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hajduk Split’i de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonu 12 Eylül’deki Gaziantep FK maçıyla açan, ardından 8 günde 2 maça daha çıkan sarı-kırmızılılar, yeni bir yoğun fikstüre giriyor. UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Hajduk Split’i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan 3 gün sonra da Süper Lig’deki derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hajduk Split müsabakasında yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendirmesi beklenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbiye hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planlarını yapıyor. Galatasaray, Hajduk Split’i elemesi durumunda Fenerbahçe derbisinden 4 gün sonra 1 Ekim’de UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu maçına çıkacak.