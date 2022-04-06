Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri harekat sonrası radikal bir karar alarak Rus takımlarını ligden ihraç etmişti.

Sırp basınında bugün yer alan haberler ise gündeme bomba gibi düştü. CSKA Başkanı Andrey Vatutin yaptığı açıklamada, "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe 'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'de ettiğinden en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Andrey Vatutin Fenerbahçe'nin yanı sıra, Anadolu Efes, Olympiakos, Panathinaikos, Partizan, Kızılyıldız, Buducnost, Cibona Zagreb ve Olimpija'ya da teklif götürdüklerini bildirdi. Kulüplerin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.







