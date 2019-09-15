UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray A grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in öğrencileri ilk maçta rakibini deplasmanda yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla gol kralı olan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı forma giyecek.

Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşmişti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk

DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor

Galatasaray'ın maç takvimi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

18 Eylül Çarşamba:

Club Brugge-Galatasaray: Öncesinde sahasında Kasımpaşa, sonrasında deplasmanda BTC TURK Yeni Malatyaspor.

1 Ekim Salı:

Galatasaray-PSG: Öncesinde sahasında Fenerbahçe, sonrasında deplasmanda Gençlerbirliği.

22 Ekim Salı:

Galatasaray-Real Madrid: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.

6 Kasım Çarşamba:

Real Madrid-Galatasaray: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.

26 Kasım Salı:

Galatasaray-Club Brugge: Öncesinde sahasında Medipol Başakşehir, sonrasında deplasmanda Trabzonspor.

11 Aralık Çarşamba:

PSG-Galatasaray: Öncesinde sahasında Alanyaspor, sonrasında yine iç sahada MKE Ankaragücü.



