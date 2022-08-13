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Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü: 1-1

Spor Toto 1’inci Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

13 Ağustos 2022, Cumartesi 21:33 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü: 1-1

23’üncü dakikada Sefa’nın sağ kanattan gönderdiği topu kontrol eden Miya, yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.

49’uncu dakikada sağ kanattan Sefa’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Benhur’un yerden gönderdiği topu Papa ağlarla buluşturdu: 1-0.

71’inci dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Muhammed, rakiplerinden sıyrılarak geldiği ceza sahası yayından sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

STAT: Çaykur Didi 

HAKEMLER: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Koray (Dk.72 Grahovic), Emirhan, Bahadır, Alberk, Gökhan, Papa (Dk. 73 Emircan), Miya, Benhur (Dk. 73 Mithat), Sefa (Dk. 81 Efe), Bolasie (Dk.66 Deniz)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erhan, Erkam, Aykut, Muharrem, Olawoyin, Mikail, Bardhi (Dk. 61 Mara), Camara (Dk.65 Melih), Bala (Dk. 61 Hamza), Muhammed (Dk. 89 Taha)

GOLLER: DK. 49 Papa (Çaykur Rizespor ), DK.71 Muhammed (Ankara Keçiörengücü)

DHA

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