UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor. Günün önemli maçlarından birinde Bayern Munih'le Barcelona karşı karşıya gelecek. Bayern ggruptan çıkmayı garantiledi. Barcelona'nın gruptan çıkması için mutlaka kazanması gerekiyor.

Bayern Munih - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 23.00'te başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi günün programı...

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)