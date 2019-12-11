UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan Juventus, son hafta maçında Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Çizme ekibi Juve, 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 6 puanlı Alman temsilcisi ise 3. sırada yer alıyor. Grup liderliğini garantileyen Juve, Almanya'da prestij maçında. Leverkusen ise gruptan çıkmak için, güçlü rakibini devirip, Atletico'nun mağlup olmasını bekleyecek. Juventus'ta teknik patron Sarri'nin Merih Demiral'a Leverkusen karşısında ilk 11'de forma şansı vermesi bekleniyor.

Bayer Leverkusen - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BayArena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS Max 2 ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Bayer Leverkusen - Juventus muhtemel 11'ler:

Bayer Leverkusen: Hradecky, Bender, Tah, Bender, Wendell, Aranguiz, Baumgartlinger, Bailey, Havertz, Bellarabi, Volland

Juventus: Buffon, De Sciglio, Rugani, Merih Demiral, Danilo, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

Leverkusen'de sakatlıkları süren Mitchell Weiser ve Joel Pohjanpalo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Juve'nin eksikleri ise, Khedira, Ramsey, Chiellini, Perin, Costa ve Bentancur.