Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kupanın favorilerinden Barcelona, taraftarı önünde Slavia Prag'ı konuk edecek. Hafta sonu Levante'ye 3-1 kaybeden Barça, Prag'ı geçerek moral depolamak istiyor. 1 puanla son sırada yer alan Slavia Prag ise deplasmanda sürpriz yapmak için mücadele edecek.

Barcelona - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Camp Nou'da oynanacak mücadele TSİ 20.55'te başlayacak. Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Barcelona - Slavia Prag muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Arthur, Dembele, Messi, Griezmann

Slavia Prag: Kolar, Coufral, Kudela, Frydrych, Boril, Sevcik, Soucek, Zeleny, Stanciu, Olayinka, Mosopust

Barcelona'da Luis Suarez, Slavia Prag'ta ise David Hovorka sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.

Grubun diğer mücadelesinde 4 puanla Borussia Dortmund ile İnter, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşacak.