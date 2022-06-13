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Bakan Kasapoğlu'ndan ALG Spor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor için tebrik mesajı yayımladı.

13 Haziran 2022, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan ALG Spor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor’u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde rakibini yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor’u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. ALG Spor’a başarılar diliyor, Wulfz Fatih Karagümrük’ü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

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