Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor’u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde rakibini yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor’u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. ALG Spor’a başarılar diliyor, Wulfz Fatih Karagümrük’ü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."