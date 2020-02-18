Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER)
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Nefesleri kesecek maçta son şampiyon Liverpool, geçen yıl kupayı kaldırdığı İspanya’daki Metropolitano Stadı’nda mekanın sahibi Atletico Madrid’in konuğu olacak. Jürgen Klopp yönetiminde fırtına gibi esen Liverpool, çıkışını Madrid deplasmanında da sürdürmek istiyor. Diego Simeoneli Atletico Madrid ise rövanş öncesi avantajı kapmanın peşinde. Dev maçı heyecanla bekleyen futbolseverler, Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Atletico Madrid - Liverpool maçının ilk 11'leri ve nefesleri kesecek 90 dakika ile ilgili detaylar haberimizde.
Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı, bu akşam ve yarın akşam oynanacak toplamdaki 4 maçla başlayacak. Tüm gözler, İspanya’nın Başkent’i Madrid’de olacak. Nefesleri kesmesi beklenen kapışmada Atletico Madrid, bu kupanın son şampiyonu olan İngiliz ekibi Liverpool’u sahasında konuk edecek. Premier Lig'de rakip tanımayan Liverpool, çıkışını Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyor. Taraftarı önünde kazanmak isteyen Atletico Madrid ise rövanş öncesi avantajı kapmanın peşinde.
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Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Atletico Madrid - Liverpool ilk 11'ler:
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi, Saul, Thomas, Koke, Lemar, Correa, Morata
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
Kritik adamlar Diego Costa ve Salah
Bu sezon beklentilerin altında kalan Diego Costa, Liverpool karşısında Morata ile birlikte gol arayacak. 15 maçta bu sezon 2 gol atan ve 3 asist yapan Costa, Devler Ligi’nde şu ana kadar 4 maçta gol atamadı. Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 4 golü ve 2 asisti olan Salah, bu sezon toplamda ise 31 mücadelede 18 kez fileleri salladı, 8 de gol pası verdi.
Joao Felix’in durumu maç saatinde belli olacak
Bu sezon inişli çıkışlı bir sezon geçiren Atletico’da Trippier ve Herrera sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde genç süperstar Joao Felix’in oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı. 5. kez rakip olacaklar Konuk ekipte de Shaqiri sakatlığı nedeniyle sahne alamayacak.
Liverpool'un hedefi final
Liverpool, geçen sezon kupayı kaldırdığı Metropolitano Stadı’na yeniden adım atarken, Klopp önderliğinde adeta ölümsüzleşen İngilizler’in hedefi, 2005’te şampiyonluk yaşadıkları ve bu sezonki finale ev sahipliği yapacak İstanbul’daki Olimpiyat Stadı’nda yer almak olacak.
İki takım bugüne kadar 4 kez karşılaştı, taraflar 1’er kez sahadan galibiyetle ayrılıp, 4’er kez fileleri havalandırırken, 2 maç da berabere bitti.