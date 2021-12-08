Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu gece oynanacak maçlarla sona erecek. F Grubu'nda Merih Demiral'lı Atalanta, kritik maçta sahasında Villarreal'le karşılaşacak. Atalanta gruptan çıkmak için kazanmak zorunda. Peki, Atalanta - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Atalanta - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Azzurri d'Italia'da bu akşam saat 23.00'te başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

6 puanlı Merih'li Atalanta, 7 puanlı Villarreal'i ağırlayacak. Ev

sahibi İtalyanlar'ın kazanmaktan başka çaresi yok.



