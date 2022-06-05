ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 5. maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ederek seride 3-2 öne geçen ve finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi olan Anadolu Efes'te Vasilije Micic şoku yaşanıyor.

EuroLeague'de MVP seçilen Efes'in yıldız guardı Micic 3. çeyreğin sonuna 6:52 dakika kala kullandığı 3 sayılık atışın ardından bileğinin üzerine düştü. Bir hayli acı çektiği gözlenen ve oyuna devam edemeyen ve Sırp yıldız, gözyaşları içerisinde tekerlekli sandalye ile salonu terk etti.

Micic'in durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Anadolu Efes'in yıldız oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.







