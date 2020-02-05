Turkish Airlines EuroLeague’de son 6 haftada 5 galibiyet alan, Fenerbahçe Beko çift maç haftasında Rusya’da Zenit ile karşılaşacak. İçeride Milano’yu yendikten sonra geçen hafta Almanya’da Alba Berlin’i deviren Fenerbahçe, üst üste 3. zaferin peşinde.

22 haftada 10 galibiyet alan, Play-Off ile farkı 1 galibiyete indiren temsilcimiz ilk maçta 84-81 yenildiği, 7 galibiyeti olan 17. sıradaki rakibinden rövanşı almak için oynayacak. Lauvergne ailevi nedenlerden kadroya alınmadı.

Zenit - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yubileyny Sports Palace’ın ev sahipliği mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Fenerbahçe Beko, Zenit maçı sonrasında 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul’a dönecek ve 7 Şubat Cuma günü 20:45’te çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Maccabi FOX’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki 532. sınavı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına Zenit karşısında çıkacak. Sarı Lacivertli takım, Avrupa’da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de ise yaptığı 329 maçın 194’ünü kazandı, 135’inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 30 Ocak Perşembe günü Mercedes-Benz Arena’da Alba Berlin’e konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip, rakibini son çeyrekteki etkili oyunuyla 70-74 yendi ve son altı maçında beşinci, toplamda ise 22 hafta sonunda 10. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da 34 dakika sahada kalan Jan Vesely 10 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 3 blok ve 1 top çalma üreterek 23 verimlilik puanına ulaştı.

Fenerbahçe, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Fenerbahçe Beko, 2 Şubat Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk ettiği Türk Telekom’u 91-67 ile geçerek 18. maçında 14. kez kazandı. Sarı Lacivertlilerde Derrick Williams 31, Melih Mahmutoğlu ise 16 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Joffrey Lauvergne, ailevi nedenlerden dolayı St. Petersburg kafilesinde yer almayacak. Takımımızda Zenit maçı kadrosunda yer almayacak diğer isimler ise Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı ve Tarık Biberovic olacak.