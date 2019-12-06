Bir tarafta Sergen Yalçın ile son 7 maçını kaybetmeyen Yeni Malatyaspor... Diğer tarafta üst üste çıktığı son 5 maçtan galibiyet ile ayrılan ve liderlik koltuğunda oturan Rıza Çalımbaylı Sivasspor... Yeni Malatyaspor yakaladığı seriyi taraftarı önünde devam ettirmek istiyor. Sivasspor ise liderliğini sürdürmek için deplasmanda kazanmanın peşinde olacak.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Geride kalan 13 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgiyle 20 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig’deki son 7 maçında 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-siyahlı ekip, yenilmezlik serisini yarın konuk edeceği lider Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Malatya ekibinde, eksik veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 5. randevuda

DG Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecekler. İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan 4 maçın 2'sinden Sivasspor, 1’inden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Söz konusu mücadelelerde Sivasspor 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Sivasspor ve Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış ve maç 2-0 kırmızı-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında ligde geride kalan 4 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 sezonu

Sivasspor: 2 - Malatyaspor: 0

Malatyaspor: 1 - Sivasspor: 0

2018-2019 sezonu

Malatyaspor: 4 - Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 - Malatyaspor: 0

Çalımbay’ın, Sergen Yalçın istatistiği

Süper Lig’de Teknik Direktör Sergen Yalçın ile karşılaştığı 3 maçın 3’ünü de kazanan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Çalımbay, bu maçların hepsinden 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Sivasspor’da tek eksik Yatabare

Bu zorlu müsabaka öncesi Sivasspor’da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, Yatabare’nin yerine Kone’yi sahaya sürecek.

Düdük Ümit Öztürk'te

Malatyaspor-Sivasspor karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Yalçın Taşkınfurat'ın dördüncü hakem olacağı mücadelede VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev alacak.

Yeni Malatyaspor seriyi sürdürmek istiyor!

Süper Lig’de 7 haftadır mağlup olmayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, yenilmezlik serisini yarın konuk edeceği lider Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de son mağlubiyetini 6. haftada deplasmanda Antalyaspor’a karşı 3-0’lık skorla yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, sonraki 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu dönemde 3 galibiyet, 4 de beraberlik alan sarı-siyahlılar, 13 puan topladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de son 7 haftada oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Rakip Sonuç

7. Yukatel Denizlispor 5-1

8. İttifak Holding Konyaspor (D) 2-0

9. İstikbal Mobilya Kayserispor 4-0

10. Kasımpaşa (D) 2-2

11. Göztepe (D) 1-1

12. Fenerbahçe 0-0

13. Gençlerbirliği (D) 3-3

Not: Tabloda ilk takım BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak alınmıştır.

Ligin en çok gol atan takımı

Süper Lig’de 13 haftalık periyotta rakip fileleri 28 kez havalandıran BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin en golcü takımı konumunda.

Malatya temsilcisini 26 golle lider Demir Grup Sivasspor, 24’er golle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor, 23 golle de Fenerbahçe izledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un forveti Adis Jahovic de attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Yaz transfer döneminde Konyaspor’dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Makedon golcü, geride kalan 13 haftada da forma giyerken, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile paylaşıyor.