Xbox Series S sahiplerine müjde

Microsoft, 2020 yılının son çeyreğinde Sony’nin PlayStation 5 oyun konsolunu tanıtmasından kısa bir süre sonra Xbox Series S ve X isimlerinde 2 yeni ürününü tanıttı. Bugün ise oyun geliştiriciler için tasarladığı yeni GDK’yı (Game Development Kit- Oyun Geliştirme Kiti) paylaştı. Bunun özellikle Xbox Series S modelinde büyük bir performans artışı sağlayacağı belirtiliyor.

Microsoft tarafından satışa sunulan Xbox Series S, serinin X modeli ve de PlayStation 5 kadar güçlü değil. Fakat buna rağmen 4K destekli olarak piyasaya sunuldu. Ancak birçok oyuncunun bildiği üzere en iyi senaryoda bile oyunları ancak 2K 120 Fps oynatabiliyor. Hatta çoğu AAA kalite yapımda Full HD’nin üzerine çıkamıyor.

Türkiye’de 5 bin 399 TL’den satışa sunuldu. Üstelik rakipleri olan Series X ve PS 5’ten çok daha uygun olduğu halde güncel teknolojileri ve yeni deneyimleri yaşatmayı başardı.

Kaynak: Shiftdelete