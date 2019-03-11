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Warriors hem maçı, hem Durant’i kaybetti!

Batı Konferansı’nın sonuncusu Phoenix Suns, konferans lideri Golden State Warriors’ı 115-111 mağlup etti.

11 Mart 2019, Pazartesi 10:30
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Warriors hem maçı, hem Durant’i kaybetti!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Batı Konferansı’nın sonuncusu Phoenix Suns, konferans lideri Golden State Warriors’ı 115-111 mağlup etti.

Bitime 6,5 dakika kala sağ ayak bileği burkulan Warriors’ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, maça devam edemedi.

Konuk ekip Suns’ı galibiyete, 17’si son çeyrekte 37 sayı atmasının yanı sıra 11 asist ve 8 ribaunt üreten Devin Booker taşıdı.

Warriors’ta Klay Thompson’ın 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Durant’in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 131-108

Miami Heat-Toronto Raptors: 104-125

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 106-89

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 128-116

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 105-97

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 93-94

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 103-92

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 121-114

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 111-115

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