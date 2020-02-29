Valencia – Real Betis (CANLI İZLE)

Valencia ile Real Betis La Liga'nın 26. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Valencia saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Betis ise deplasmanda galibiyet arayacak. Bu önemli mücadele Spor SMART youtube kanalından ve bu sayfadan canlı yayınlanıyor.

Valencia – Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mestella'da oynanacak ve saat 18:00'de başlayacak Valencia – Real Betis mücadelesi Spor SMART youtube kanalından canlı yayınlanıyor. Ayrıca mücadeleyi bu sayfadan da canlı izleyebilirsiniz.

Valencia – Real Betis 11'ler...

Valencia: Cillessen, Paulista, Diakhaby, Gaya, Kondogbia, Soler, Parejo, Daniel Wass, Gameiro, Torres, Gomez

Real Betis: Robles, Sidnei, Emerson, Aissa, Estrada, Fekir, Canales, Joaquin, Guardado, Iglesias, Moreno