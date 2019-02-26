Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile Akyazı’da 0-0 berabere kalan Trabzonspor, rövanş için sahada olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşmada, teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde kazanan 11’le maça başlaması bekleniyor. Ligde zirve yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor, öze dönüş politikası izlediği sezonda taraftarına Türkiye Kupası’nı armağan etmek istiyor.

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Aspor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ümraniyespor - Trabzonspor ilk 11'ler

Ümraniyespor(Muhtemel): Burak, Appindangoye, Alaaddin, Yasir, Andreas, Merthan, Serkan, Muhammed, Recep, Emircan, Leandrinho

Trabzonspor(RESMİ): Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

Trabzonspor'da 4 eksik

8 senelik kupa hasretine nokta koymayı hedefleyen Bordo-Mavililer’de Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ve Ibanez sakatlıkları nedeniyle bugün yoklar.

Ümraniye'de son dakika

1. Lig’de 41 puan ile 4. sırada yer alan Ümraniyespor’da, takımın yıldızları Leandrinho ile Emircan Altıntaş son maçta dinlendirilmişti. Kulübede olup, sonradan oyuna giren iki futbolcunun bugün 11’de yer almaları bekleniyor. İstanbul ekibinde önemli bir eksik bulunmuyor.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

0-0’ın rövanşında her türlü galibiyet Trabzonspor’u yarı finale taşıyacak. Aynı zamanda gollü beraberlikler de Bordo-Mavililer’e yarıyor. 0-0’lık skorda ise maç uzayacak. A Spor’dan yayınlanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Ümraniye'den 75 TL'lik bilet!

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak kupa rövanşı için Ümraniyespor’un belirlediği bilet fiyatı şaşkınlık yarattı. İstanbul kulübünden yapılan açıklamaya göre Trabzonsporlular, karşılaşmayı 75 TL vermeleri halinde misafir tribünde izleyecek. Takımlarına deplasmanda destek vermeye hazırlanan Bordo-Mavili futbolseverler, yüksek bilet fiyatı nedeniyle tepkili.