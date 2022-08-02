İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak. Türkiye, Britanya'yı geçerse çeyrek finalde Litvanya-Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Britanya, organizasyonda A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü bitirdi.

U18 Avrupa Şampiyonası'nda yarın son 16 turunda Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 13.45'te Sırbistan-Karadağ, 16.00'da İsrail-Polonya, 18.15'te Litvanya-Çekya, Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 13.45'te Fransa-Almanya, 16.00'da Slovenya-Hırvatistan, 18.15'te İtalya-Yunanistan, 20.30'da İspanya-Kuzey Makedonya maçları oynanacak. Kazanan takımlar isimlerini çeyrek finale yazdıracak.