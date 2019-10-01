Tuzla City’de Elvir Balic dönem

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) takımlarından Tuzla City’de teknik direktörlük görevine uzun yıllar Türk takımlarında forma giyen Elvir Balic getirildi.

Ligde üçüncü sırada bulunan mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Milenko Bosnjakovic’in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Balic’in getirildiği ifade edildi.

Balic’in yarın Tuzla şehrine gelerek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Milli takım formasını 38 kez giyen Balic, Türkiye’de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya’da da Real Madrid ile Rayo Vallecano formaları giymişti.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı’nda Safet Susic’in yardımcılığını yapan Balic, bir dönem Kardemir Karabükspor’u da çalıştırmıştı.