Türkiye’nin 1 numarası Komagene oldu

Adıyla tadıyla efsane olan Komagene, 17 yılda etsiz çiğ köfte başta olmak üzere muhteşem lezzetleriyle Türkiye’de fast food sektörünün lider markalarından biri oldu. Bugün Türkiye’nin her ili ve pek çok ilçesinde en çok franchise noktasına sahip birinci marka olan Komagene, sektörünün de öncüsü!

Gebze’de en son teknolojiyle donatılmış Komagene Lezzet Üssü’nde üretilen ürünler; Türkiye’deki 12 bölge deposuna ve oradan da şubelere en üst seviyede soğuk zincir taşıma kapasitesine sahip 9’u TIR 80 araçlık filosuyla sevk ediliyor. Böylece markanın ürünleri, ilk üretildiği anın tazeliği ve lezzetiyle şubelerine ulaşıyor. Bu durum, markayı piyasadaki rakiplerinden ayrıştıran önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Hijyenin ve sağlıklı üretimin üst seviyede olduğu Komagene Lezzet Üssü’nün Uluslararası Gıda Standardı Belgesi (IFS) ve Gıda Güvenliği Global Standardı Belgesi’ne (BRCGS) sahip olması tüketicide büyük güven oluşturuyor. Marka, “Herkese ve her keseye uygun” fiyat politikası, üstün hizmet ve ürün kalitesi ile beraber her ayın 15’inde düzenlediği “her porsiyonun + yüzde 50’si bedava” kampanyasıyla müşteri mutluluğunu önceliyor.

GENE GELSİN MOBİL UYGULAMASI

Gerek mobil ve online sipariş platformları ile iş birliği yaparak ve gerekse gel-al uygulaması gibi birçok yenilikçi atılımlarla müşteriye en hızlı şekilde ulaşmayı başaran marka, şimdi de dijital alışveriş uygulamasını devreye alıyor. Gene Gelsin mobil uygulaması markanın müşterilerine hem gel-al hem paket servis hizmeti hem de hızlı teslimat ve kampanyalarıyla büyük avantaj sağlayacak.

Demiral: Türkiye’nin bir numarası olmak kolay değil

“Lezzette sınır yoktur” sloganını benimseyen Komagene yurt dışındaki 42 bayisi ile de Türk mutfağının seçkin lezzetlerini dünyaya sunuyor. Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral, franchisee de birinci marka olmanın sırrını şöyle açıklıyor: “Türkiye’nin bir numaralı franchisee markası olmak öyle kolay değil… 17 yıllık tecrübemiz, deneyimli kadromuz ve teknolojimiz en önemli avantajımız! Bize ilk başvuru yapıldığı anda bölge Franchise Danışmanımız aday ile görüşüyor. Şube ve lokasyon seçiminde özel bir harita programı ile adaylara en uygun lokasyonu buluyoruz. Adaylarımız 5 günlük eğitim programından geçiriliyor. Sonrasında Franchise Danışmanlarımız bayilerimize sürekli satış, karlılık, şube yönetimi konularında gerekli desteği veriyor.”

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