A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'üncü sınavına hazır.

Ay yıldızlılar, A Grubu'nda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile mücadele ediyor.

Gruptaki ilk maçında Kosova'ya 2-0 mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmada son Dünya ikincisi Hollanda'ya 3-0 yenildi.

Üçüncü maçında Estonya'yı Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda ağırlayan Türkiye, rakibiyle golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.

A Grubu'nda 4'üncü maçına çıkacak ay yıldızlılar, Slovenya'yı konuk edecek.

Grupta galibiyeti bulunmayan milliler, 1 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.

Tek galibiyetini Kosova'ya karşı alan rakip Slovenya ise grupta 3'üncü sırada bulunuyor.

Türkiye - Slovenya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR