Trabzonspor, Daniel Sturridge transferi ile yılın bombasını patlatmıştı, İngiliz yıldız da Trabzonspor macerasına hızlı başladı.

Önceki gün Karadeniz devi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, ayağının tozu ile dünkü idmana çıktı.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak AEK karşılaşması hazırlıklarına başlayan Fırtına’da, Sturridge ilk antrenmanda klasını konuşturdu. Özellikle şut idmanında etkili olan tecrübeli oyuncu attığı gollerle göz doldurdu.

Kısa sürede teknik ekibin gözüne giren yıldız futbolcu, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

Fizik olarak eksik ama...

Sezonun sona ermesinin ardından İngiliz devi Liverpool’dan ayrılan Sturridge, hazırlık kampı geçirmemesi nedeniyle fizik olarak takım arkadaşlarının biraz gerisinde kalsa da, teknik direktör Ünal Karaman, AEK karşısında başarılı oyuncuya ilk kez Bordo-Mavili formayı giydirmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Yunan ekibi karşısında oyunun son bölümünde Sturridge’i sahaya sürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Mikel, Chelsea’de beraber oynadığı Sturridge’le yakından ilgilendi.



