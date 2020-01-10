Trabzonspor - Partizan Tiran (CANLI İZLE)

Trabzonspor Antalya'da devre arası hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-Mavili takım Bursaspor'un maçının ardından ikinci maçta Partizan Tiran ile karşılaşacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ikinci hazırlık maçında sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Yeni transfer Ndiaye'nin bu karşılaşmada da 11'de sahaya çıkmak istiyor.





Trabzonspor - Partizan Tiran maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya'da oynanacak ve bugün saat 15:30'da başlayan mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Yedekler: Arda, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Farukcan, Mikel, Doğan, Onazi, Taha, Hakan, Safa, Fıratcan, Koray

Bursaspor ile 0-0 berebare kalmışlardı!

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in ikinci yarısına Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin ilk 11'de başladığı mücadeleye bordo mavili ekip Erce, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Kamil, Fıratcan ve Ekuban 11'yle çıktı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.



