Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçına çıkacak. Bordo mavililer, İtalya'da Serie A'ya bu sezon yükselen Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Hellas Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karadeniz ekibi bu maçın ardından Trabzon'a dönecek ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Avusturya kampında şu ana kadar 3 maça çıkan bordo mavililer, ilk sınavında Macaristan ekibi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı.

Bu mücadelinin ardından Hoffenheim ile karşılaşan Trabzonspor, rakibine üç gol atmasına karşın kalesinde de 3 gol görmüştü.

Karadeniz ekibi son olarak Parma ile 2-2 berabere kalmıştı.

Trabzon'a dönecek

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek.

Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.