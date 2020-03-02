Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'ler)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Türk futbolunun iki devi; Trabzonspor ile Fenerbahçe, kozlarını ilk olarak Trabzon’da paylaşıyor. İki takımın ilk 11'leri belli olurken ev sahibi Trabzonspor'da kalede Erce Kardeşler tercihi dikkat çekti. Forvette ise Norveçli golcü Sörloth yer alıyor. Fenerbahçe'de son maçına çıkan Ersun Yanal ise Jailson'u yine stoperde oynatıyor. Kanarya'nın gol ayağı ise Muriç...
Ziraat Türkiye Kupası’nda tam 7 tur geride kaldı, yarı finali derbi heyecanı sardı. Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ile Fenerbahçe, final biletini almak için kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki ilk mücadele bu akşam Akyazı’da olacak. Bordo-Mavililer, müthiş kapışmaya son derece moralli çıkacak. Trabzonspor, ilk karşılaşmada 40 bin taraftarını arkasına alarak rakibini devirmek ve 21 Nisan’da Kadıköy’deki rövanşaya avantajı eline alarak çıkmanın peşinde.
İki takımın ilk 11'leri:
Trabzonspor:
Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth
Fenerbahçe:
Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Max Kruse, Vedat Muriç
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Zıraat Türkiye Kupası'nda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu akşam saat 20:30'da oynanacak Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçını ATV naklen ekrana getirecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Karşılaşmanın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu...
SON DAKİKA! DEV MAÇTA FAVORİ TAKIMIN ORANI DÜŞTÜ!
Ziraat Türkiye Kupası’na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor’u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, Trabzon’dan İstanbul’a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon’daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe’de 2 eksik
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.
Ersun Yanal son maçına çıkacak
Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.