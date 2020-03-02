Ziraat Türkiye Kupası’nda tam 7 tur geride kaldı, yarı finali derbi heyecanı sardı. Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ile Fenerbahçe, final biletini almak için kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki ilk mücadele bu akşam Akyazı’da olacak. Bordo-Mavililer, müthiş kapışmaya son derece moralli çıkacak. Trabzonspor, ilk karşılaşmada 40 bin taraftarını arkasına alarak rakibini devirmek ve 21 Nisan’da Kadıköy’deki rövanşaya avantajı eline alarak çıkmanın peşinde.

İki takımın ilk 11'leri:

Trabzonspor:

Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

Fenerbahçe:

Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Max Kruse, Vedat Muriç

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Zıraat Türkiye Kupası'nda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu akşam saat 20:30'da oynanacak Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçını ATV naklen ekrana getirecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Karşılaşmanın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu...





Ziraat Türkiye Kupası’na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor’u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, Trabzon’dan İstanbul’a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon’daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.