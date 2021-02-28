Trabzonspor Fenerbahçe bein sports 1 canlı izle (TS FB şifresiz canlı yayın)
Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçı Trabzon'da oynanıyor. Abdullah Avcı'lı Trabzonspor, Erol Bulut'lu Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Trabzonspor seriyi sürdürmenin, Fenerbahçe ise Göztepe yenilgisinin yaralarını sarmanın peşinde. Zirve yarışında kalmak isteyen iki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok. Mücadele bein sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'bein sports 1 TS FB canlı izle, bein sports 1 Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz' araması yapıyor. Trabzonspor Fenerbahçe (TS FB şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig'de 27. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynanıyor. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Adım adım zirveye yürüyen Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, kazanırsa ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek. Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleriyle zirve yolunda ağır yara alan Erol Bulut'lu Fenerbahçe ise Trabzon'da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un zirve yarışındaki durumuna direkt etki edecek.
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görevlendirildi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yardımcı hakemlik görevlerini üstleniyor. Dördüncü hakem olarak Ali Şansalan'ın görev aldığı maçta VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.
VAR'da Cüneyt Çakır görev yaparken AVAR hakemleri olarak ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy açıklandı.
2021 yılında yenilgisi yok
Trabzonspor’un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor. Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık 2020’de konuk ettiği Galatasaray’a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.
Ligde üst üste 8. galibiyet hedefi
Süper Lig’de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8’e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.
Trabzonspor'da eksikler
Trabzonspor’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe’de eksikler
Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo’nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve kadro dışı kalan Caner Erkin takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.
Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak. Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.
6 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe’de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertli ekipte Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
Deplasmanda en fazla puan toplayan takım
Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı. Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.