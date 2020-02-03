Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (TS - ERZURUM 11'LER)
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Trabzonspor'da yeni transfer Guilherme, sahaya 11'de çıkacak. Peki, Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında yarın sahasında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor.
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Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Trabzonspor - Erzurumspor ilk 11'ler:
Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad