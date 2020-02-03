Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında yarın sahasında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor.

Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Erzurumspor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad







