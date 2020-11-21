Süper Lig´in 9´uncu haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u ağırlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi ve yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor.

Süper Lig´de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9´uncu hafta mücadelesinde yarın konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor´da tedavi gören Yusuf ile Salih bu maçta forma giyemeyecek. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet´in durumları ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak ilk 11´de Serkan, Kamil Ahmet ve Djaniny´in yerine Marlon, Nwakaeme ile Afobe´ye görev vermesi bekleniyor.

SAKATLAR: Yusuf Sarı, Salih Karvazlı, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi (Belirsiz)

TRABZONSPOR'DA SON DAKİKA

Tedavi gören Yusuf Sarı ile Salih Kavrazlı bu maçta forma giyemeyecek. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet’in durumları ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ERZURUMSPOR'DA SON DAKİKA

Mavi-Beyazlılar’da kaleci Farnolle sakat. Aynı zamanda takımın diğer önemli isimlerinden İbrahim Akdağ’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Sadiku da bugün oynayamayacak.

BÜTÜN TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Bordo-Mavililer’de maç öncesi rutin yapılan Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Özellikle milli takımlara giden oyuncuların dönüşte sıkıntı yaşamasından endişe edilirken, korkulan olmadı. Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, bugün tam kadroya yakın bir ekiple B.B. Erzurumspor’un karşısına çıkacak.

İSTATİSTİKLERDE FIRTINA FARKI

Bu sezon yeniden Süper Lig’e çıkan B.B. Erzurumspor, geçen sezon Trabzonspor ile Türkiye Kupası’nda karşılaşmıştı. Fırtına maçları 5-1 ve 4-0’lık skorlarla kazanmıştı. Bir önceki sezon Süper Lig’de karşılan iki ekibin maçlarından biri berabere biterken, diğerinde Trabzonspor 1-0 galibiyete uzandı. Taraflar arasındaki son 6 resmi maçta Karadeniz ekibi hiç yenilmezken, toplamda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

DADAŞ'IN KOZU NOVİKOVAS

Deplasmanda çıktığı 3 maçın 2’sini kazanan B.B. Erzurumspor’da en büyük hücum silahı Novikovas... Dadaşlar’ın yaz döneminde renklerine bağladığı kanat oyuncusu, Süper Lig’de görev yaptığı son 5 maçın 4’ünde birer gol sevinci yaşadı. Mavi-Beyazlılar, ligde 4 haftalık kazanamama serisine son vermek istiyor.