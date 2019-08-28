Trabzonspor - AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Şifresiz yayınlanacak)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ile AEK karşı karşıya gelecek. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Bordo-Mavililer 3-1 kazanarak büyük avantaj sağlamıştı. Temsilcimiz bu avantajı koruyarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor.

Trabzonspor - AEK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı bu akşam Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, A.Parmak, Yusuf Sarı, Ekuban, Avdijaj, Sörloth

AEK: Barkas, Lopes, Vranjes, Svarnas, Paulinho, Verde, Simoes, Mantalos, Simao, Oliveira, Livaja

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Tarihinde üçüncü kez gruplara kalmak istiyor

Trabzonspor, Yunanistan temsilcisini elemesi halinde tarihinde üçüncü kez gruplara kalma başarısı gösterecek.

Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalmıştı.

Bu sezon Avrupa'da 4. maç

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla elerken, AEK karşısında da Yunanistan'dan 3-1'lik galibiyetle döndü.

Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa yolculuğunda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavili takımın attığı 7 golün 4'ünü Caleb Ekuban, 2'sini Alexander Sörloth, 1'ini ise Filip Novak kaydetti.

Kapalı gişe oynanacak

Bu sezon Avrupa'da Sparta Prag, Süper Lig'de de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynayacak.

İlk 2 karşılaşmada olduğu gibi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı yine dolduracak.

Bordo-mavililer Avrupa'da 129. maçına çıkıyor

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 129. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 170 gol gördü.

UEFA'da 81. maç

Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 81. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 80 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 106 gol gördü.

Üçüncü kez gruplara kalmaya çok yakın

Trabzonspor, AEK karşısında ilk maçtaki 3-1'lik avantajı koruması halinde, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

Bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu iki sezonda gruplardan çıkmış ancak son 16 turunda elenmişti.

En farklı galibiyet ve yenilgiler

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 128 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2'lik sonuçla mağlup olarak almıştı.

İlk kez Yunanistan takımı ile eşleşti

Trabzonspor, ilk kez Yunanistan takımı karşısında tur mücadelesi veriyor. Bordo-mavililer, AEK'yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunanistan takımını kupanın dışına itmiş olacak.