Stadyum
MEDİCAL PARK STADYUMUKuruluş
1967Başkan
AHMET AĞAOĞLUTeknik Direktör
EDDİE NEWTON
Trabzonspor
PUAN DURUMU TÜMÜ
|TAKIM
|O
|P
|
1
Şampiyonlar Ligi
|Fenerbahçe
|4
|8
|
2
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
|Fatih Karagümrük
|4
|7
|
3
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
|Aytemiz Alanyaspor
|3
|7
|
4
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
|Galatasaray
|3
|7
|5
|Atakaş Hatayspor
|3
|7
|6
|BŞB Erzurumspor
|4
|7
|7
|Fraport TAV Antalyaspor
|4
|7
|8
|Göztepe
|4
|6
|9
|Hes Kablo Kayserispor
|4
|6
|10
|Trabzonspor
|4
|5
|11
|İttifak Holding Konyaspor
|2
|4
|12
|Beşiktaş
|3
|4
|13
|Demir Grup Sivasspor
|3
|4
|14
|Yeni Malatyaspor
|4
|4
|15
|Kasımpaşa
|3
|3
|16
|Gaziantep FK
|4
|3
|17
|Çaykur Rizespor
|4
|2
|
18
Alt Lig
|MKE Ankaragücü
|3
|1
|
19
Alt Lig
|Gençlerbirliği
|2
|1
|
20
Alt Lig
|Yukatel Denizlispor
|3
|1
|
21
Alt Lig
|Medipol Başakşehir
|4
|1
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