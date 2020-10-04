Stadyum

MEDİCAL PARK STADYUMU

 Kuruluş

1967

 Başkan

AHMET AĞAOĞLU

 Teknik Direktör

EDDİE NEWTON

Trabzonspor

Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
Trabzonspor
Fatih Karagümrük
Aytemiz Alanyaspor
Atakaş Hatayspor
BŞB Erzurumspor
Fraport TAV Antalyaspor
Göztepe
Hes Kablo Kayserispor
İttifak Holding Konyaspor
Demir Grup Sivasspor
Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa
Gaziantep FK
Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği
Yukatel Denizlispor
Medipol Başakşehir
Son dakika transfer haberi...Trabzonspor, Djaniny Semedo ile sözleşme imzaladı
Son dakika transfer haberi...Trabzonspor, Djaniny Semedo ile sözleşme imzaladı
Son dakika | Hugo transferinde işlem tamam!
Son dakika | Hugo transferinde işlem tamam!
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı... Süper Lig puan durumu, fikstür, haftanın sonuçları
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı... Süper Lig puan durumu, fikstür, haftanın sonuçları
SON DAKİKA | Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
SON DAKİKA | Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Ahmet Ağaoğlu: Nihat Özdemir'in telefonları kapalı
Ahmet Ağaoğlu: Nihat Özdemir'in telefonları kapalı
Abdülkadir Ömür yorumu: Finali olmayan dizi!
Abdülkadir Ömür yorumu: Finali olmayan dizi!
Abdurrahim Dursun'un hedefi A Milli Takım
Abdurrahim Dursun'un hedefi A Milli Takım
Son dakika! Trabzonspor Vitor Hugo transferini bitirdi
Son dakika! Trabzonspor Vitor Hugo transferini bitirdi
Trabzonspor'da stoper için geri sayım
Trabzonspor'da stoper için geri sayım
İşte Trabzonlu Djaniny
İşte Trabzonlu Djaniny
Pereira’dan taçtan asist!
Pereira’dan taçtan asist!
Baker bu kez geri planda
Baker bu kez geri planda
Trabzonlular’dan hakeme tepki!
Trabzonlular’dan hakeme tepki!
3. maçında 2. kırmızı! Flavio...
3. maçında 2. kırmızı! Flavio...
Eddie Newton sitem etti: Anlayamadığım, utanç verici kararlar var!
Eddie Newton sitem etti: Anlayamadığım, utanç verici kararlar var!
Ahmet Ağaoğlu'ndan stoper transferi açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'ndan stoper transferi açıklaması
Gaziantep - Trabzonspor maçında saha karıştı! Sumudica'ya kırmızı kart...
Gaziantep - Trabzonspor maçında saha karıştı! Sumudica'ya kırmızı kart...
Son dakika | Trabzonspor'da Edgar le şoku yaşanıyor
Son dakika | Trabzonspor'da Edgar le şoku yaşanıyor
(ÖZET) Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor maç sonucu: 1-1
Şenol Güneş tercihini yaptı! İşte A Milli Takım kadrosunda yer bulamayan bazı isimler
Şenol Güneş tercihini yaptı! İşte A Milli Takım kadrosunda yer bulamayan bazı isimler
Abdülkadir Ömür yorumu: Finali olmayan dizi!
Abdülkadir Ömür yorumu: Finali olmayan dizi!
Trabzonspor'un yeni transferinden ilk açıklama: Yüzde yüzümü vereceğim!
Trabzonspor'un yeni transferinden ilk açıklama: Yüzde yüzümü vereceğim!
Trabzonspor Transfer | "Süper Lig'e fazla geldi!"
Trabzonspor Transfer |
Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'a teşekkür videosu!
Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'a teşekkür videosu!
Alexander Sörloth, Trabzonspor’a bu videoyla veda etti!
Alexander Sörloth, Trabzonspor’a bu videoyla veda etti!
Trabzonspor'un keyfi yerinde (VİDEO)
Trabzonspor'un keyfi yerinde (VİDEO)
Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'un cezasına onama
Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'un cezasına onama
Trabzonspor Kulübü, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.
Trabzonspor Kulübü, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.
Türkiye'yi UEFA'da zor günler bekliyor! İşte sıralama
Türkiye'yi UEFA'da zor günler bekliyor! İşte sıralama
SON DAKİKA | Trabzonspor, Pape Abou Cisse'nin peşinde
SON DAKİKA | Trabzonspor, Pape Abou Cisse'nin peşinde
Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo imza için kente geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo imza için kente geldi
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor'da stoper için geri sayım
Trabzonspor'da stoper için geri sayım
SON MAÇ
Gaziantep FK
1 - 1
Trabzonspor
GELECEK MAÇ
Trabzonspor
18 EKİM 202000:00
Medipol Başakşehir
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM O P
1
Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe 4 8
2
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Fatih Karagümrük 4 7
3
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
Aytemiz Alanyaspor 3 7
4
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
Galatasaray 3 7
5 Atakaş Hatayspor 3 7
6 BŞB Erzurumspor 4 7
7 Fraport TAV Antalyaspor 4 7
8 Göztepe 4 6
9 Hes Kablo Kayserispor 4 6
10 Trabzonspor 4 5
11 İttifak Holding Konyaspor 2 4
12 Beşiktaş 3 4
13 Demir Grup Sivasspor 3 4
14 Yeni Malatyaspor 4 4
15 Kasımpaşa 3 3
16 Gaziantep FK 4 3
17 Çaykur Rizespor 4 2
18
Alt Lig
 MKE Ankaragücü 3 1
19
Alt Lig
 Gençlerbirliği 2 1
20
Alt Lig
 Yukatel Denizlispor 3 1
21
Alt Lig
 Medipol Başakşehir 4 1
Ekuban 11’e dönüş yapıyor
Ekuban 11’e dönüş yapıyor
Şimdi sıra Trondsen’de
Şimdi sıra Trondsen’de
Guilherme’ye 350 bin Euro
Guilherme’ye 350 bin Euro
Trabzonspor'da stoper sona kaldı! Salter...
Trabzonspor'da stoper sona kaldı! Salter...
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi
Trabzonspor kafilesinde Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de yer aldı
Trabzonspor kafilesinde Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de yer aldı
SON DAKİKA | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza açıklaması
SON DAKİKA | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza açıklaması
SON DAKİKA | Guilherme, resmen Göztepe'de
SON DAKİKA | Guilherme, resmen Göztepe'de
Semedo kimdir? Djaniny Semedo kariyeri
Semedo kimdir? Djaniny Semedo kariyeri
Sıradaki haber yükleniyor...