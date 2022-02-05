TOFAŞ- Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 78-96





Bahçeşehir Koleji mücadeleye Kartal Özmızrak, Jamar Smith, Jamal Jones, Sam Dekker ve Richard Solomon; ev sahibi TOFAŞ ise Berk Uğurlu, Kasey Shepherd, Elgin Cook, Tomislav Zubcic ve Jeremy Simmons beşiyle başladı.

İki ekip de maça içeriden ve dışarıdan birer isabet bularak başlarken ilk üç dakika 5-5’lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin orta bölümünde Solomon ve Jones ile yay gerisinden üst üste iki isabet bulan Kırmızı Ejderhalar skorda 13-7 öne geçince TOFAŞ, periyodun bitimine 3 dakika 56 saniye kala mola aldı. Moladan iyi dönen taraf Bahçeşehir Koleji oldu ve maçın ilk dörtte birlik bölümünü 21-13 önde kapattı.

Kırmızı Ejderhalar ikinci çeyreğe 8-3’lük bir seriyle başlayıp skoru 29-16’ya getirince TOFAŞ, ilk yarıdaki ikinci molasını devrenin bitimine 7 dakika 48 saniye kala almış oldu. Çeyreğin orta bölümünde etkili hücum performansını sürdüren Bahçeşehir Koleji, farkı bir ara 20’ye dayadı ve devrenin son 4 dakikalık kısmına 41-24 önde girdi. İlk yarının son bölümünde iki takım da savunma sertliğini artırırken soyunma odasına Bahçeşehir Koleji’nin 51-33’lük üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya Solomon’un etkili oyunuyla başlayan Kırmızı Ejderhalar, üçüncü çeyreğin ilk üç dakikasını 59-40 önde geçti. Solomon bir de üçlük bulup skoru 62-40’a getirince çeyreğin bitimine 6 dakika 16 saniye kala TOFAŞ molası geldi. Molanın ardından TOFAŞ; Shepherd ve Simmons’la bulduğu sayılarla skoru 65-49’a getirince molayı alan taraf bu kez çeyreğin sonuna 3 dakika 23 saniye kala Bahçeşehir Koleji oldu. Ev sahibi ekip çeyreğin son bölümünde Yiğit’le farkı kapatmaya çalışsa da Kırmızı Ejderhalar, maçın son dörtte birlik bölümüne 72-56 önde girdi.

TOFAŞ maçın son dörtte birlik bölümüne Muhsin’in basketleriyle başlarken cevap Hall’dan geldi ve maçın bitimine 8 dakika 23 saniye kala TOFAŞ mola aldı (60-78). Molanın ardından iki ekip de skor üretiminde sıkıntı yaşarken, ev sahibi ekip skor 63-82’yken maçın sonuna 5 dakika 54 saniye kala bir mola daha aldı. TOFAŞ maçın son bölümünde Zubcic önderliğinde geri gelmeye çalışsa da Bahçeşehir Koleji elindeki skor avantajını korumayı başardı ve sahadan 78-96’lık galibiyetle ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından şu ifadelerde bulundu: ‘’Hafta içi Alper [Tunçay] Hocamızı kaybettik. Basketbol camiasının çok sevdiği, saygı duyduğu bir isimdi. Acıları ne kadar hafifletir bilemem ama bu galibiyeti ona ve kederli ailesine armağan ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

Maç hakkında konuşacak olursak, play-off yolunda önemli bir mücadeleydi, TOFAŞ’a ilk yarıdaki maçta mağlup olmuştuk. Bugün ikili averajı da alarak kazandığımız için memnunuz. İki takım oyuncularını da eforlarından dolayı tebrik ediyorum.’’



