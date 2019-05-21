Muhteşem taraftarıyla sezon boyunca adından fazlasıyla söz ettiren Sakaryaspor, final biletini alan ilk takım oldu. Çeyrek finalde Samsunspor’u eledikten sonra Sarıyer’le eşleşen ve evindeki ilk maçında rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Tatangalar rövanştan da istediğini almayı başardı. Yeşil- Siyahlılar, Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda ev sahibinin cezası nedeniyle seyiricisinden yoksun kaldığı maçta rakibine gol izni vermedi. Kıran kırana geçen maç 0-0 eşitlikle sona ererken Sakaryaspor, stattan mutlu ayrıldı. Konuk takımı 280 taraftarı destekledi. Müsabakanın 66. dakikasında Sarıyer’de Nuri Fatih Aydın, kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.

TFF 2. Lig play-off finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 2. Lig'de Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak. Finalin oynanacağı stat ise TFF tarafından henüz açıklanmadı. Mücadelenin saati ve yayıncısı belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

Karagümrük’te ise semt aşkı kazandı... Türk futbolunun köklü çınarı, çok büyük bütçelerle sezona favorilerden biri olarak giren Manisa Büyükşehir Belediyespor’u safdışı bıraktı. İlk karşılaşmada rakibine 90. dakikada yediği golle boyun eğen Kırmızı-Siyahlılar, rövanşta şans tanımadı. Baştan sona heyecan fırtınasına sahne olan mücadeleyi Cüneyt Dumlupınar’ın öğrencileri 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı. 14. dakikada Erkan Zengin’in penaltıdan attığı golle perdeyi açan Fatih Karagümrük, 43. dakikada ise Çağrı Ortakaya’nın vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı.

Skor üstünlüğünü eline alan ev sahibi taraftarının da desteğiyle baskıya devam ederken konuk takım ise İsmail Haktan’la ciddi fırsatlar yakaladı, ancak sonuca yansıtamadı. 90 dakikanın sonuna verilen artı 7 dakikalık uzatmada heyecan adeta zirveye çıkarken Manisa temsilcisinin gol için çabaları yetmedi, kritik mücadele 2-0 Karagümrük’ün üstünlüğüyle sona erdi. Son düdüğün çalmasının ardından ise Karagümrük tribünlerini hınca hınç dolduran taraftarların sevinci görülmeye değerdi.