TFF 1. Lig'de heyecan dorukta. Ligin bitimine 2 hafta kala 18 takım kritik maçlara çıkacak. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor arasında kıyasıya şampiyonluk mücadelesi sürüyor. Eskişehirspor ve Ankaraspor küme düşmüştü. Akhisarspor, Menemenspor ve Adanaspor ise düşme hattında bulunuyor.

TFF 1. Lig'de bugün 8 karşılaşma aynı saatte oynanacak. Küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ile iddiası bulunmayan Bursaspor 'un maçı ise saat 13.30'da başlayacak.

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşmaların tümü TRTSPOR'dan dönüşümlü olarak canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçıların canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz...

TFF 1. Lig 33. hafta maç programı...

13.30 Eskişehirspor- Bursaspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)

16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)

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16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)