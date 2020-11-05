TFF 1. Lig maçları hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'in 9. haftası, yarın Altay ile Balıkesirspor arasında yapılacak maçla başlayacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte haftanın maç programı ve yayın ekranı...

TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor... Karşılaşmalar ve yayın ekranı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) - TRT SPOR

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül) - TRT SPOR

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) - TRT AVAZ

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim) - TRT SPOR

19.00 Ankaraspor- Bursaspor (Osmanlı) - TRT SPOR

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni) - TRT SPOR

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs) - TRT SPOR

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar) - TRT AVAZ

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - TRT SPOR