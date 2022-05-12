Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş 'ın Spor Toto Süper Lig 'in 31. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Siyah-Beyazlı ekibin başvurusunun, tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek oybirliği ile reddedildiği duyuruldu.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 193 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2022 Perşembe günü saat 15:15'te icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili Av. M. Emin Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hakan Furkan Tarman ile Av. Ayberk Yelekçi'nin hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

Neler yaşanmıştı?

Spor Toto Süper Lig 'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı mücadelenin 47. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır'ın, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etmesi sonucunda Siyah-Beyazlılar endirekt serbest vuruş kazanmıştı. Ancak vuruşun kullanıldığı yer tartışma konusu olmuştu.

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